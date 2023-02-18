Milun Avramovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milun Avramovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milun Avramovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milun Avramovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milun Avramovic 16 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Milun Avramović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milun Avramovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milun Avramovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Milun Avramovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Milun Avramovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milun Avramovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milun Avramovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milun Avramovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sloga United

31 Aralık 2017 yılında Zvijezda 09

8 Ocak 2018 yılında Sutjeska Foca

30 Haziran 2018 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2018 yılında Po­dri­nje

10 Haziran 2019 yılında Zvijezda 09

14 Şubat 2020 yılında Zvijezda G.

30 Haziran 2020 yılında Zvijezda 09

1 Ağu 2022 yılında Zlatibor

Milun Avramovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milun Avramovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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