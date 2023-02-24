Milun Jokovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milun Jokovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milun Jokovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milun Jokovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milun Jokovi 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milun Jokovi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Milun Jokovi'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milun Jokovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milun Jokovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Milun Jokovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milun Jokovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında Decic Tuzi U19

6 Ağustos 2021 yılında Mladost DG

18 Ocak 2022 yılında FK Podgorica

7 Şubat 2022 yılında Mladost DG

30 Haziran 2022 yılında FK Podgorica

17 Temmuz 2022 yılında FK Jezero

8 Şubat 2023 yılında Otrant-Olympic

30 Haziran 2023 yılında FK Jezero

Milun Jokovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milun Jokovi şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.