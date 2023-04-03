Milutin Milutinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milutin Milutinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milutin Milutinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Milutin Milutinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Milutin Milutinovic 25 Aralık 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Milutin Milutinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milutin Milutinovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Milutin Milutinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Milutin Milutinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Napredak U17
1 Temmuz 2022 yılında Napredak U19
Milutin Milutinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Milutin Milutinovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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