Yaz geldi, yasaklar kalktı, doğa özlemi sona erdi! Vatandaşlar doğa yürüyüşleri ile nefes aldıLerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!SON DAKİKA! BDDK onayladı: 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı!Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdiVan Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"Diyanet'in dergisinde 'cimri koca' fetvası: Kadınlar kendilerine para vermeyen eşlerinin cebinden gizlice para alabilir!Müge Anlı sezon finali 2021 ne zaman? Müge Anlı sezon finaline girdi mi son dakika?Açıklamalar peş peşe geliyor, tedirginlik artıyor! ECDC: "Yeni Kovid-19 dalgası yolda"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMI İNCELEMEYE ALDI!Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BASKETBOL
  4. Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

NBA Doğu Konferansı finalinde oynanan maçta Milwauke Bucks Atlanta Hawks'ı 123-112 mağlup edip seride yeniden öne geçerek durumu 3-2'ye getirmeyi başardı. Milwauke Bucks bu galibiyetle birlikte NBA Play-off finali yolunda avantajı yeniden eline geçirmiş oldu.

Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

NBA'de Doğu Konferansı finalinde oynanan 5. maçta Milwauke Bucks ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi. Rakibini 123-112 mağlup eden Milwauke Bucks seride durumu 3-2 lehine çevirerek avantaj elde etmiş oldu. Bucks, sakat olduğu için oynatamadığı oyuncusu Giannis Anteto'ya rağmen kazanmayı başardı.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Milwauke Bucks'ta Brook Lopez 33 sayı, Khris Middleton 26 sayı, Bobby Portis 22 sayı ve Jrue Holiday 25 sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar. Böylece Bucks takımında 4 oyuncu 20 sayının üzerine çıkmış oldu.

Atlanta Hawks'ta ise yakından tanıdığımız Bogdan Bogdanovic ürettiği 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Danilo Gallinari ve John Collins 19, Lou Williams ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT