Milwauke Buck Atlanta Hawks'ı seride yine geçti!

NBA'de Doğu Konferansı finalinde oynanan 5. maçta Milwauke Bucks ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi. Rakibini 123-112 mağlup eden Milwauke Bucks seride durumu 3-2 lehine çevirerek avantaj elde etmiş oldu. Bucks, sakat olduğu için oynatamadığı oyuncusu Giannis Anteto'ya rağmen kazanmayı başardı.

MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Milwauke Bucks'ta Brook Lopez 33 sayı, Khris Middleton 26 sayı, Bobby Portis 22 sayı ve Jrue Holiday 25 sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar. Böylece Bucks takımında 4 oyuncu 20 sayının üzerine çıkmış oldu.

Atlanta Hawks'ta ise yakından tanıdığımız Bogdan Bogdanovic ürettiği 28 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Danilo Gallinari ve John Collins 19, Lou Williams ise 17 sayıyla maçı tamamladı.