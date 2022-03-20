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Milyar dolarları yönetiyordu, şimdi yolcu taşıyor! Eski ekonomi bakanı, Uber şoförü oldu!

Geçen yıl Taliban kontrolü altına giren Afganistan'dan kaçan eski ekonomi bakanı Halid Payenda'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

Milyar dolarları yönetiyordu, şimdi yolcu taşıyor! Eski ekonomi bakanı, Uber şoförü oldu!

Getçiğimiz yıl Taliban tarafından ele geçirilen Afganistan'da eski yöneticilerin ne durumda oldukları birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmişti.  ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, eski ekonomi bakanı Halid Payenda’nın izini araştırarak son halini gözler önüne serdi. Washington Post'ta yer alan bilgiye göre eski bakanın araç paylaşım platformu Uber’e kayıtlı olduğu ve Washington DC'de şoförlük yaptığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre 7 ay önce Afganistan'ın ekonomi bakanlığını yürüttüğü dönemde 6 milyar dolarlık bir bütçeyi kontrolü altında bulunduran Payenda’nın izine ulaşan Washington Post, eski bakanın görüntülerine de yer verdi. Orta sınıf bir otomobil kullandığı görülen Payenda'nın, “Eğer önümüzdeki iki günde 50 seyahat daha tamamlarsam 95 dolar ikramiye kazanacağım” şeklinde demeç verdiği ifade edildi.

Milyar dolarları yönetiyordu, şimdi yolcu taşıyor! Eski ekonomi bakanı, Uber şoförü oldu!

"YAŞANANLARIN SORUMLUSU AFGANLAR"

Eşi ve çocuklarını alarak ABD'de yeni bir hayat kurdukları ifade edilen 40 yaşındaki Payenda, yaşananlar nedeniyle hem Afgan halkını hem ABD'yi hem de kendini suçladı. Payenda, “Yaşananların sorumlusu Afganlardır. Biz kolektif olarak reform yapma ve ciddi olma isteği gösteremedik” derken ABD’nin de  ülkeyi açıkça Taliban'a teslim ettiğini dile getirdi. Şu an kendisinin ne ABD’ye ne de Afganistan’a ait olduğunu olmadığını söyleyen Payenda, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden hemen önce istifa kararı almıştı.

Milyar dolarları yönetiyordu, şimdi yolcu taşıyor! Eski ekonomi bakanı, Uber şoförü oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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