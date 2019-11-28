Milyar dolarlık iş hacmi yaratacak demiryolu fuarı Eskişehir'de yapılacak

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını kullanarak Çin'den Avrupa'ya giden Demir İpek Yolu'nun ilk treni geçtiğimiz günlerde Ankara'dan sonra İstanbul'dan da geçerken, demiryolu endüstrisi de Eskişehir'de buluşacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği ile Modern Fuarcılık tarafından "Rail Industry Show" Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı, 14-16 Nisan 2020 tarihinde Eskişehir'de düzenlenecek. 15 ülkeden 100 firmanın ve 3 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan fuarın milyar dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.

Bakü- Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ulaşırken, demiryolu endüstrisi Eskişehir'de biraraya gelecek. Uluslararası demiryolu sektörünün kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail Industry Show, Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle 14-16 Nisan 2020'de, Modern Fuarcılık'ın organizasyonuyla düzenlenecek. TCDD Taşımacılık A.Ş., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşımacılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği ve Eskişehir Sanayi Odası, etkinliği destekleyen diğer kurumlar arasında yer alıyor.

15 ÜLKEDEN 100 FİRMA KATILACAK

15 ülkeden 100 yerli ve yabancı firmanın ve 3 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan fuar, aynı zamanda yeni iş bağlantılarının kurulması, mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için de zemin oluşturacak. Fuarın 5 milyar dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor. Fuarı düzenleyecek olan Modern Fuarcılık'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Moris Revah, demiryollarıyla ilgili önemli bir üs olan, Ankara ve diğer büyük metropollere sadece birkaç saat mesafede yer alan Eskişehir'de demiryolu sektörüne yönelik bir etkinliğin ilk kez düzenleneceğini söyledi. Revah, Türkiye'yi dünya demiryolu sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri yapmayı amaçladıklarını da kaydetti.Sadece Türkiye'de demiryolu sektörünün büyüklüğünün 50 milyar Euro olduğunu dile getiren Revah,

FİNANSMAN MODELLERİ DE KONUŞULACAK

Demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren Türkiye'den ve dünyadan altyapı, üstyapı, teknoloji, güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı sistem üreticileri Rail Industry Show'da bir araya gelecek. KOBİ'ler de fuarda kendilerini tanıtma ve dünyaya açılma olanağı bulacak. Fuardan 1 gün önce, 13 Nisan'da ise para kaynakları ve proje sahiplerinin katılacağı bir konferans düzenlenecek. Konferansta, demiryolu altyapı ve üstyapı projeleri, finansman modelleri, finans kaynakları, proje finansman modelleri tartışılacak. Konferansta banka ve fon yöneticileri, yerli ve yabancı hükümet temsilcileri, yerel yönetimler, proje danışmanlık, sigorta ve hukuk şirketleri de yer alacak. Talebe göre, iş birliği amaçlı birebir toplantılar da organize edilecek. Konferansın ardından, fuarla eş zamanlı olarak, sektöre ait spesifik konu başlıklarının ele alınacağı ayrı bir seminer de düzenlenecek.

"FUAR KENT İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Demiryolu Fuarı'nın Eskişehir Fuar Kongre Merkezi ve kent için büyük önem taşıdığını belirten Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, "Odamızın, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi yatırımına karar vermesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz ki demiryolu endüstrisidir. Merkez için hazırladığımız fizibilite raporunu inceleyen Kalkınma Bakanlığı, bir Anadolu şehrine yönelik en büyük desteği bize sağladı. Söz konusu fizibilite raporunun stratejik odağında, Eskişehir'in sahip olduğu kümeler bulunuyordu. Demiryolu, havacılık ve seramik kümelerinin lobi gücüne katkı sağlanması, Eskişehir'de oluşacak fuarcılık endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri olarak belirlendi.TÜLOMSAŞ gibi ülkemizin modern sanayiine öncülük etmiş bir fabrika ve yan sanayileri, ülkemizdeki demiryollarının tek kesişim noktası Eskişehir'deyken, demiryolu fuarının Eskişehir'de düzenlenmesi doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız da bu stratejik alanı desteklemeye, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak demiryolu endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya devam edecektir.'

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Kaynak: DHA