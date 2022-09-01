Milyarlarca kullanıcısı olan uygulamalar artık ücretli olacak! Facebook, Instagram ve WhatsApp...

Meta çalışanlarına gönderilen bir nota göre, milyarlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamaları artık ücretli olacak. Apple'ın iOS'taki reklam harcamalarındaki geri çekilme nedeniyle zarara uğramasıyla Yeni Para Kazanma Deneyimleri olarak yeni bir grup kuruldu.

REKLAM KAPATMA OLMAYACAK

Meta'nın grubunu denetleyen ve gelirlerden sorumlu başkan yardımcısı John Hegeman, insanların uygulamalarında reklamları kapatmak için ödeme yapmalarına izin verme gibi bi düşüncenin söz konusu olmadığını belirtti.

Facebook grup yöneticileri, özel içeriğe erişim için zaten ücret alabilir ve içerik oluşturuculara göndermek için sanal "yıldızlar" satın alınabilir.

WhatsApp, işletmelerden müşterilerine mesaj gönderebilmeleri için ücret talep ediyor. İnstagram ise içerik üreticilerin özel içeriğe erişim için bir abonelik ücreti almaya başlayabileceğini duyurdu.

Mark Zuckerberg , şirketin 2024 yılına kadar ücretli özelliklerden ve aboneliklerden işlem kesintisi yapmayacağını açıkladı.