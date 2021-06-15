MİLYONER Mİ, DOLANDIRICI MI?

Kısa süre önce milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, skandalları ile gündemde yine bir numara olmayı başardı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında öyle iddialar ortaya atıldı ki, duyanlar inanamadı. Geçtiğimiz günlerde mankenleri kullanarak dolandırıcılık, çalıntı araba haberi, ve mallarının sahteliği yönünde suçlamalar yöneltilen Alsaloussi hakkında bu kez de Mısırlı bir gazeteciden ortaya atılan iddia gündeme oturdu.

İŞTE O İDDİALAR!

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Şeyma Subaşı'nın dünyaevine girmeye hazırlandığı milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi için " Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı olarak biliniyor. Başka bir espirisi yok" şeklinde açıklamada bulundu.

MISIRLI MİLYARDER OLDUĞU YALAN!

Mohammed Al Saloussi'nin Mısırda tanınmadığını ve isminin hiçbir yerde geçmediğini belirten Fouad " Adam, Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu kesinlikle yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediö, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nun ailesi değil." ifadelerini kullandı.