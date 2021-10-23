Son dakika: Milyonlar bu açıklamalara kilitlenmişti! "Kimsenin kuşkusu olmasın" diyen Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge müjdesi

Hak-İş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada gerçekleştirdiği konuşmada döviz kurlarında yaşanan yükseliş, asgari ücret görüşmeleri ve ekonomi hakkında konuştu.

Döviz kurlarında yaşanan artış eğilimlerini değerlendiren Bakan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin üzerine düşüyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN NET MESAJ

Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını vurgulayan Bilgin, Temmuz ayında bütün şartları değerlendirerek gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinden emeği koruyan bir netice alındığını belirterek daha sonra memurlarla sözleşme yapıldığını anımsattı. Bakan Bilgin asgari ücret konusuna da değinerek şunları söyledi:

" Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz."

"3600 EK GÖSTERGEYİ VAAT OLMAKTAN ÇIKARDIK, UYGULAMA SÜRECİNDEYİZ"

Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

HAK İŞ BAŞKANI ARSLAN: TÜRKİYE'YE YAKIŞAN BİR ASGARİ ÜCRETİ ELDE EDECEĞİMİZDEN HİÇ KUŞKUNUZ OLMASIN

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da asgari ücret görüşmeleri hakkında," Asgari ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur toplu sözleşmelerinde olduğu gibi Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." açıklamasında bulundu.