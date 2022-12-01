Milyonlar bu haberleri bekliyor! TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol EYT ve asgari ücret hakkında konuştu!

Milyonların aylardır beklediği asgari ücret zammı ve EYT için bugün bakanlıklar ve sendikal ile yapılacak olan toplantının ilki gerçekleştiriliyor. Toplantı arasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu. Özgür Burak Akkol'un satır başları şu şekilde;

EYT'liler ilgili olarak konuşan Özgür Burak Akkol "3 çözüm önerisi sunduk. Tazminatlar için işverene kredi sağlanacak. SGK prim farkları giderilecek, istihdam sürecek. Kritik sektörlerde emeklilik kademeli olarak yapılacak."

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"Yine kamu işçi, işveren ayrımı yapmadan belirli önerilerimizi paylaşıyoruz. TİSK Gerek asgari ücret sürecinde gerek çalışma hayatı ilgilendiren her türlü kanun düzenlemede çalışanların beklentisini önceliği olarak belirtiyor. EYT ile ilgili de benzer bir yaklaşımımız var. Çalışma arkadaşlarımızın refahının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Ben bugün tekrar ifade etmek istiyorum."

"TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizde dünyaya örnek olan uygulamaları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerimizin, şirketlerin, organizasyonun sürdürülebilirliğinin önemini de paylaşıyoruz. İşletmelerin rekabetçiliği istihdam için önemli bir konu, işletmelerin sürdürülebilirliği önemli, bu sebeple EYT konusunda hem çalışanların hem işverenlerin beklentilerini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz."

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"Sayın Bakanımız sürecin başından beri mayıs ve haziran ayından beri bizlerin görüşlerini alıyor. Sadece TİSK değil başka kuruluşların da görüşlerini aldı. İşçi temsilcilerinin de görüşlerini almaya devam ediyor. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunmayı seven bir teşkilatız. EYT kapsamında benzer bir yaklaşımımız var. Kapsamlı bir çalışmayı bugün sayın Bakanımıza sunduk.

"3 maddede size özet anlatmak istiyorum. Dünya örnekleriyle Türkiye örnekleriyle onlarca önerisi olan bir paket. 3 tane ana çatı altında özetleyebilirim."

BİRİNCİ MADDE

Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. Yüzde 80’in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor.

"İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK’da bir maliyet artışı söz konusu bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Bugün yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir."

İKİNCİ MADDE

İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için finansman problemi doğmasıdır. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda işverenin mağdur olması durumu var. Bakanımız müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın destekçi olduğunu ifade ettik. KGF’den uygun kredi ile işverenin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da çalışanlara gidecek."

ÜÇÜNCÜ MADDE

"Üçüncü konu bazı şirketlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda üretimi etkileyecek durumlar olabiliyor. Biz çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu bunları sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Bizlerde konunun resmileşmesini bekliyoruz."

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret hakkında bilgilendirme yaparak "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafının memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız. Asgari ücret için 31 Aralık akşamına kadar beklemeye gerek yok. Hem asgari ücret hem de EYT sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.