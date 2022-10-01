Milyonlar merak içerisindeydi! AK Parti'den genel af açıklaması var

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, son günlerde gündeme getirilen genel af konusunda konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Milyonlar merak içerisindeydi! AK Parti'den genel af açıklaması var

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı bugün başladı. TBMM çalışmalarına başlarken AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, açılış resepsiyonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

YENİ YARGI PAKETİ

Yılmaz Tunç, TBMM'de konuşulacak olan yeni yargı paketindeki düzenlenmelerin adalete güveni tesis edeceğini belirtti. Tunç, "Yeni yargı paketi hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu getiren bir düzenleme yapılacak. Hukuki himayesi sigortası kanunu ile ilgili çalışma var. Buna benzer yargının işleyesini daha hızlandıracak adalete güveni daha da tesis edecek düzenlemelerdir” dedi.

Milyonlar merak içerisindeydi! AK Parti'den genel af açıklaması var

HUKUK HİMAYESİ

Hukuk himayesine ilişkin soruya yanıt veren Tunç şöyle konuştu: “Dava giderlerinin avukatlık ücretlerinin sigorta tarafından karşılanması ile ilgili düzenleme. Akademisyenlerle çalışma yapılıyor. Buna benzer insan hakları eylem planı 2 yıllık takvimde gerçekleşmeyen hususular var.”

Milyonlar merak içerisindeydi! AK Parti'den genel af açıklaması var

GENEL AF ÇALIŞMASI VAR MI?

Genel af ile ilgili çalışma olup olmadığına yanıt veren Tunç, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” ifadesini kullandı.

Milyonlar merak içerisindeydi! AK Parti'den genel af açıklaması var

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