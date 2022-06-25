Milyonlar merakla bekliyordu! AK Parti kurmayları asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle sene başında asgari ücrete yapılan zam erimişti. Bunun üzerine hükümet harekete geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den bu konuda bir hazırlık yapmasını istemişti. Bu kapsamda Bakan Vedat Bilgin, işçi ve işveren temsilcileriyle görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde Türk - İş Başkanı Ergün Atalay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü.

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun (Kamu-Sen) kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada," Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır." ifadelerini kullanarak asgari ücrete zam yapılacağını söylemişti.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Söz konusu zammın ne kadar olacağı konusunda teklifler hazırlandığı, kabine toplantısında gündeme getirileceği ifade edildi. Küçük işletmelerin asgari ücret artışından kaynaklanacak yükünün azaltılması için sigorta prim tutarının devlet tarafından üstlenilmesi, buradaki 800 liranın vatandaşların maaşına yansıtılması gündemde. Ayrıca bu primin yüzde 50'sinin devlet tarafından, diğer yarsının ise işveren tarafından karşılanması teklifi de değerlendiriliyor. Böyle bir durumda ise asgari ücretin 400-450 lira civarında artması gündeme gelecek. AK Parti ekonomi kurmayları asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, net asgari ücretin 5 bin lira civarında olmasının beklendiğini kaydediyor.

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