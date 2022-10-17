Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre öğrenim kredi borçlarının faizleri silinecek, Kur Korumalı Mevduat sisteminin süresi uzatılacak.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü ve kabul edildi.

Söz konusu teklife göre apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine ilişkin teşvik sınırının artırılarak 50 kw’ye çıkarılacak.

emeklilere-355-tl-zam-mujdesi.jpgMilyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek

VERGİ İSTİSNALARI

Çalışanlara yemek ücreti ödeyen işverene, yurtdışında çalışan işçi ücretlerine, çalışanlara verilecek elektrik ve doğalgaz yardımına vergi istisnası getirilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarının süreleri uzatılacak.

Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek

KYK KREDİ BORÇLARINI FAİZİ SİLİNECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, birlikte kredi alanların borçlarındaki faizler silinecek, aldıkları miktarın ödemesi yapılacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Milyonlar merakla bekliyordu! Ekonomiye ilişkin torba kanun kabul edildi: KYK borçlarının faizleri silinecek

KYK BORÇLARININ ERTELENMESİ

Borçlu borcunu erteleme isteğinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.

Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

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