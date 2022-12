Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu

Türkiye'de milyonlarca çalışan, 2023 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Özellikle 2022 yılının başında 4 bin 253 TL, Temmuz ayında ise 5 bin 500 liraya yükselen asgari ücret, yüzde 85.51 olan enflasyonun altında ezildi. Çalışanlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi için de harekete geçildi.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya geldi.

TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakan Bilgin'in daveti üzerine Bakanlığa geldiklerini ve yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirten Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri hakkında bilgi vererek, "İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14.00'te Bakanlık'ta. İkinci toplantı ayın 14'ünde saat 14.00'te yine Bakanlık'ta olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA YER ALACAK İSİMLER

Geçmişte TÜRK-İŞ ve TİSK ev sahipliğinde de toplantılar yapıldığını anımsatan Atalay, o sistemi bu sene kaldırdıklarını bildirdi.

Komisyon üyeleriyle ilgili de konuşan Atalay, "Yeni Çalışma Genel Müdürü komisyonda oluyor. Bizim TÜRK-İŞ'ten uzun yıllar komisyona aynı arkadaşlarımız devam ediyor. Nazmi Bey bununla ilgili bizden affını istedi. Genel Sekreterimizi verdik, Pevrul Bey komisyonda olacak" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET KONUŞULDUĞU ZAMAN MİLLETİN CEBİNE GİRMİYOR"

Atalay, asgari ücret rakamını konuşmak için önlerine rakam gelmesi gerektiğini belirtti. Asgari ücretin 4 aydır konuşulduğunu ifade eden Atalay, "Bugün uygulama şubatın 1'inde olacak, arada yine 2 ay var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başladı. Konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu. Geçen sene biraz öne alındı. Bir an evvel bu rakam belli olsun da, kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor, bu mesele bitsin" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulduğu zaman piyasada fiyatların arttığına işaret eden Atalay, kendisinin rakam konuşmaktan duyduğu tedirginliğin bununla ilgisi olduğunu dile getirdi.

Çalışanların alım gücüyle ilgili örnek veren Atalay, geçtiğimiz yıl peynirin kilogram fiyatının 35 TL olduğunu, şuanda ise 140-150 lira olduğunu belirterek, "Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede" dedi.

HERKESİ MEMNUN EDECEK RAKAM VURGUSU

Asgari ücrette her kesimin memnun olacağı bir rakamın ortaya çıkması durumunda imza atacaklarını kaydeden Atalay şöyle konuştu: "Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa, arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum, buradan yine ifade ediyorum. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili... Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var."

"VERGİYLE İLGİLİ SIKINTILARIMIZ VAR"

Asgari ücret dışında çözülmeyi bekleyen sorunlar da bulunduğunu dile getiren Atalay, "EYT gündemde. Ardından geçici işçiyle ilgili sıkıntımız var, taşeronun sıkıntısı var, vergiyle ilgili sıkıntımız var. İş yerleriyle ilgili bizim şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor, bir bölümü vermiyor, bunlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamının ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor" dedi.

İşçilerin bu konulardaki beklentilerini dile getiren Atalay, bunların da asgari ücret kadar önemli olduğunu söyledi.

"VERGİ DİLİMİNE BİR DÜZENLEME GEREKİYOR"

Vergi dilimine yönelik beklentiye de değinen Atalay, "Biz evvelden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27'ye, şimdi mayısın sonunda, haziranın başında yüzde 27'ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi, işçinin beklentisi, benim beklentim bu." değerlendirmesini yaptı.

Atalay, bu konularda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

Asgari ücret artışı nedeniyle işten çıkarmaların da önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Haftaya toplantı olsun ondan sonra geniş, detaylı konuşuruz." ifadelerini kullandı.