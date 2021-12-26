Milyonlar yeni yıla beyaz örtüyle girmek istiyor! Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Milyonlar yeni yıla beyaz örtüyle girmek istiyor! Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Yılbaşı öncesi vatandaşlar "Kar yağacak mı?" sorusunu aratmaya başladı. Yeni yıla girerken b İstanbullular bu noktada Meteoroloji'nin tahminlerini merak ediyordu. MGM resmi sitesi üzerinden yayımladığı raporla beraber Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusuna da yanıt vermiş oldu.