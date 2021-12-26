Milyonlar yeni yıla beyaz örtüyle girmek istiyor! Meteoroloji açıkladı! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşı öncesi vatandaşlar "Kar yağacak mı?" sorusunu aratmaya başladı. Yeni yıla girerken b İstanbullular bu noktada Meteoroloji'nin tahminlerini merak ediyordu. MGM resmi sitesi üzerinden yayımladığı raporla beraber Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusuna da yanıt vermiş oldu.

1 7 Meteoroloji'nin yayımladığı Orta ve Uzun Vadeli Hava Durumu Tahmin Raporu kar bekleyen vatandaşları üzeceğe benziyor.