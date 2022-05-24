Milyonlarca aday merakla bekliyordu! ÖSYM duyurdu! 2022 KPSS Lisans sınavı başvuru tarihi belli oldu

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumunun 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

Sınav tarihlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumunun (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak."

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açıklamada adayların tamamının 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorunda olduğu belirtildi. Adayların sınavın oturumuna gireceklerine karar vereceği kaydedilen açıklamada sınava yapılacak başvuruların tarihleri hakkında bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır."

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri belirtilen açıklamada sınava ilişkin detayların 2022-KPSS Lisans Kılavuzunda yer aldığı kaydedildi.

ÖSYM 2022 KPSS LİSANS KILAVUZU