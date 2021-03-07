Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son olacağı açıklanmıştı: Kısa çalışma, ücretsiz izin, işten çıkarma yasağı...

Koronavirüs salgını sürecinde ocak ayı itibariyle 1 milyon 313 bin 537 kişi kapsamı genişletilen kısa çalışmadan yararlandı. Bir yılı aşkın süredir uygulanan kısa çalışma ödeneklerinin Mart ayında son kez ödeneceği açıklandı. Bu tarihin uzatılması için milyonlarca kişiden talep geldi.

Hafta içinde işçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının eş zamanlı olarak uygulamadan kaldırılması üzerinde duruldu. İş dünyası da kısa çalışmanın uzatılmaması durumunda, istihdamın olumsuz etkileneceği ve özellikle hizmetler sektöründeki işletmelerin henüz buna hazır olmadığı görüşünü savunuyor.

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz iznin Nisan veya Mayıs ayı ortasına kadar uzatılacağı öngörülüyor. 2 aylık bir uzatmanın daha olası olduğu belirtiliyor. Ocak ayı verilerine göre, 883 bin kişi ücretsiz izinde ve bu kişilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nakdi ücret desteği ödeniyor. (Ödeme miktarı: bin 420 TL.) Kısa çalışmanın sona ermesi ve ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının sürmesi durumunda, bazı işletmelerin çalışanlarını ücretsiz izne kaydırabileceği belirtiliyor.

YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasını bitiren işletmelere de, normalleşme desteği sağlanıyor. Prim desteği olarak uygulanan destek ile normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık bin 341.56 TL’ye kadar ücret ödeniyor. Fakat yasaya göre, destek ödemeleri en fazla Haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor. Kulislerde ise, istihdamı korumak için, normalleşme desteğinin süresinin uzatılması için adım atılabileceği konuşuluyor.