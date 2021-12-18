Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam masada! "Ciddi bir artış öngörülüyor" Asgari ücrete yapılan yüzde 50,44 oranındaki zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Buna göre ilgili bakanların yaptıkları çalışmada son aşamaya geldiği, maaşlara asgari ücret zammı oranında bir artış öngörüldüğü ifade edildi. Bakanların," Ciddi bir artış öngörülüyor." dediği belirtildi

1 7 Türkiye milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammının açıklandı. Asgari ücret yüzde 50,44 oranında artışla 2 bin 825 TL 90 kuruştan 5 bin 253 TL 40 kuruşa yükseltildi. Söz konusu zammın ardından gözler pandeminin ve enflasyonun getirdiği zorluklarla mücadele eden emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi.