Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam masada! "Ciddi bir artış öngörülüyor"
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam masada! "Ciddi bir artış öngörülüyor"
Asgari ücrete yapılan yüzde 50,44 oranındaki zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Buna göre ilgili bakanların yaptıkları çalışmada son aşamaya geldiği, maaşlara asgari ücret zammı oranında bir artış öngörüldüğü ifade edildi. Bakanların," Ciddi bir artış öngörülüyor." dediği belirtildi