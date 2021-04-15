Milyonlarca emekliye büyük müjde: Bayram ikramiyelerinde detaylar belli oldu! İşte emekli ikramiyesi son dakika bilgileri Cumhurbaşkanı Recep Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenecek olan ikramiyenin mayıs ayının başında hesaplara yatacağını duyurdu. İşte emekli ikramiyeleri hakkında son dakika bilgileri…

1 15 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenecek olan ikramiyenin mayıs ayının başında hesaplara yatacağını duyurdu. İşte emekli ikramiyeleri hakkında son dakika bilgileri…