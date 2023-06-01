Milyonlarca emekliye müjde! 2023 Temmuz zammı resmen belli oldu! En düşük emekli maaşında rekor artış yüzleri güldürecek

Milyonlarca emekliye müjde! 2023 Temmuz zammı resmen belli oldu! En düşük emekli maaşında rekor artış yüzleri güldürecek. Emeklilere müjdeli haber geldi! Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılacağı resmiyet kazandı. En düşük emekli maaşının 9.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam miktarı, enflasyon ve refah payı gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenecek. İşte detaylar...

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Milyonlarca emekliye müjde! 2023 Temmuz zammı resmen belli oldu! En düşük emekli maaşında rekor artış yüzleri güldürecek

Milyonlarca emekliye müjde! 2023 Temmuz zammı resmen belli oldu! En düşük emekli maaşında rekor artış yüzleri güldürecek. Emeklilere müjdeli haber geldi! Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılacağı resmiyet kazandı. En düşük emekli maaşının 9.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam miktarı, enflasyon ve refah payı gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenecek. İşte detaylar...

bakım maaşı

EMEKLİLER İÇİN ZAM MİKTARI BELLİ OLDU

Emekliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayını zam tarihi olarak işaret etmesinden bu yana güzel haberleri bekliyordu. Sabah saatlerinde gelen haberle birlikte emekli maaşlarına zam yapılacağı resmen duyuruldu. Zam miktarı, enflasyon verileri ve refah payı gibi etkenler göz önünde bulundurularak belirlenecek. İşte diğer ayrıntılar...

para

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zamın ardından emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak konusuydu. Ocak ve nisan aylarındaki enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,22 olarak belirlendi.

Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin alacakları maaş miktarı kesinlik kazanacak. Refah payının da eklenmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşının 9.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Eğer emeklilere yüzde 30 oranında bir zam yapılırsa, en düşük emekli maaşı 9.750 TL'ye çıkacak.

Emekli maaşlarındaki bu artış, emekliler arasında sevinç ve memnuniyetle karşılanıyor. Temmuz ayı yaklaştıkça, emekliler zam miktarını merakla takip etmeye devam edecek. Resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte, emeklilerin maaşlarındaki artış kesinlik kazanacak ve emekliler rahat bir nefes alacak.

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