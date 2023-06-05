Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!

Son haberlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Her yıl olduğu gibi, ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son iki verinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli, promosyon ve ikramiye gibi ek gelirlerle birlikte üçlü bir gelir artışı elde edecek. Refah payı ve enflasyon farkı da hesaplandığında net emekli maaşları ortaya çıkacak.

YÜZDE 15.21 ZAM

Örneğin, mevcut maaşı 7.500 olan bir emekli için yüzde 15.21 oranında bir zam yapıldığında, yeni maaşı 8.640,75 Türk Lirası olacak. Benzer şekilde, mevcut maaşı 7.600 olan bir emeklinin yeni maaşı 8.755,96 Türk Lirası olacak.

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Bu zam oranları, emeklilerin mali durumlarını iyileştirerek daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak. Emekli maaşlarındaki artış, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve yaşam standartlarını yükseltmeleri için önemli bir adım. Türk Lirası cinsinden bu artışlar, emeklilerin ekonomik açıdan daha güvende hissetmelerini sağlayacak.