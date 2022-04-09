Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı müjdesi! Çalışmalar başladı, bayram ikramiyeleri artacak: İki rakam masada!
Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı müjdesi! Çalışmalar başladı, bayram ikramiyeleri artacak: İki rakam masada!
Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyenin ne kadar olacağı yönünde çalışmalar devam ederken ilk rakamlar ortaya çıktı. Bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olması yönünde görüşler olurken enflasyon oranında artış yapılması durumunda ikramiye tutarının bin 1500 TL'yi aşacağı kaydedildi.