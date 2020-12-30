Pandemi sürecinde milyonlarca çalışanı mağdur etmemek için 16 Nisan 2020'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla İş Kanunu'na geçici olarak eklenen İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin süreleri uzatıldı.

ÇALIŞANLARIN GÖZÜ KULAĞI BU HABERDEYDİ

Buna göre hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasağı, bitiş tarihi olan 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinde belirtilen sürelerin 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verildi.

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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

Öncelikle personelin işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorundadır. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar şöyle;

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödenekleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ