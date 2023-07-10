Milyonlarca kiracıyı etkileyecek! O ücreti artık ev sahipleri ödemek zorunda!

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren düzenleme ev sahiplerini hedefe aldı. Yaşanan sorunlara son noktayı ise Yargıtay koydu. Kiracıların yüzünü güldürecek yeni karar hakkında tüm detaylar...

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Milyonlarca kiracıyı etkileyecek! O ücreti artık ev sahipleri ödemek zorunda!

Yargıtay'dan kiracılara dair yeni düzenleme kararı gelirken yeni karar sonrasında o ücretler artık ev sahiplerinin cebini yakacak. Yargıtay'a başvuran kiracıların istekleri incelenmesiyle beraber emsal karara imza atarak dükkan ve evlerin tüm tadilat masrafını mülk sahiplerinin karşılayacağı bilgisi verildi.

Kiracılara yeni destek

Ev sahiplerinin evler üzerinde tadilat işlemlerinin kiradan düşüleceğini belirtirken evi eskimesini dahi göze alarak kiracının tadilat teklifini etmeseler de Yargıtay'dan yeni karar gelmesiyle kiracılar rahatlıkla tadilat işlemlerini yaptırabilecek. 

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