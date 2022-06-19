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Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

3600 ek gösterge için geri sayım başlamışken, maaş ve ikramiyelerde yaşanacak olan artış ile ilgili detaylar da merak konusu. İşte milyonlarca kişi tarafından beklenen ve haftaya Meclis'e sunulacak olan düzenleme ile ilgili detaylar...

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

3600 ek gösterge, 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yasalaşırsa, düzenlemenin kapsadığı kamu memurlarının emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde de artış bekleniyor. Beklenen artış yüzde 22 civarında. Düzenleme göre, göreve 2008 yılından önce başlayan kamu memurlarının hem emekli maaşlarında hem de emeklilik ikramiyelerinde artış olacakken 2008 yılından sonra göreve gelen memurların ise yalnızca ikramiyelerinde artış görülecek. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

EKİM AYINDA YASALAŞACAK

Düzenlemenin, ekim ayındaki yeni yasama döneminde yasalaşması bekleniyor.

Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla; bütün öğretim görevlilerinin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan kısıtlaması olmadan 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık personelleri ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.

Tüm bu kamu görevlilerinin dışında avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş ile jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmasına engel olmak için genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkarılacak.

BEKLENEN ARTIŞ YÜZDE 22

Edinilen bilgiye göre, düzenleme yasalaşırsa, ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL civarında artış gözlemlenecek. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık personelinin ve din görevlisinin emekli maaşı 5 bin 627 TL’den 6 bin 861 TL’ye yükselecek, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye çıkacak. Buna göre bahsedilen kamu personellerinin emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 civarında bir artış gözlemlenecek.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

DÜZENLEMEYE POLİSLER DE DAHİL

Yüzde 22 oranında yaşanacak olan artıştan polisler de etkilenecek. Polis emekli maaşları 5 bin 727 TL’den 6 bin 961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye çıkacak. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 oranında bir yükselişle emekli maaşlarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ek ödeme tahsil edecek.

Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

2023'TE YÜRÜRLÜKTE OLMASI BEKLENİYOR

Ekim ayındaki yeni yasama döneminde Meclis'ten geçmesi beklenen ek gösterge düzenlemesi, 2008 yılı öncesi göreve başlayan kamu personellerinin emekli maaşlarını ve ikramiyelerini, 2008 sonrası memuriyete gelenlerin ise sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek. Düzenlemenin yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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