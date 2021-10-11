Milyonlarca kişi merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Türkiye'de 10 milyondan fazla vatandaşın aldığı ücret olan asgari ücretin tutarı büyük önem arz ediyor. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar ve döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle tutarının bu yıl daha da önem kazandığı asgari ücret için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu toplanacak ve Aralık ayının sonlarına doğru asgari ücret belli olacak.

GÖRÜŞMELER İLERLEYEN DÖNEMDE BAŞLAYACAK

Görüşmeler öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. " diyen Bakan Bilgin," O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyen bir opsiyon olduğunu dile getiren Bakan Bilgin," Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" diye konuştu.