Milyonlarca kullanıcının verilerinin çalındığı Yemeksepeti'nden açıklama: Şirkete ulaşıp fidye istediler

Geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğradıklarını kabul eden ve kullanıcı verilerinin çalındığının duyuran Yemeksepeti kullanıcı verilerini çalan ismin gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na," Yemeksepeti iyi bir miktarda para verirse verileri kimseye satmayacağız.” mesajın göndermesinin ardından açıklama yayımladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır.

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz.

Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

HACKERLER: ONLARA VERDİĞİMİZ SÜRE 1 HAFTADIR

Hackerlar Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamaya karşı şu cevabı verdiler:

"Yemeksepeti'nin komik basın duyurusunu okuduk. Yalan söylüyorlar çünkü sistemi nasıl ihlal ettiğimizi bilmiyorlar. Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacağız. Onlara verdiğimiz süre 1 haftadır."