Milyonlarca memur toplu sözleşme görüşmelerine odaklandı! Gözler açıklanacak zam tutarında

Türkiye'de 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaşlarına 2022 ve 2023'teki yapılacak olan zam tutarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ve sendikalar zam tekliflerini masaya koydu. Gözler alınacak karara çevrilirken sendikalar ekonomik şartların göz önüne alınarak tatmin edici bir maaş zammı yapılmasını istiyorlar.

Bu kapsamda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümete sundukları taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini hatırlatarak, görüşmelerin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptıklarını dile getirerek, komisyon çalışması sürecinin olduğunu dile getirdi.

"UMUTSUZLUĞA NEDEN OLACAK BİR TEKLİF İSTEMİYORUZ"

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Hizmet kollarının ve toplu sözleşmenin geneline dair taleplerin tasnifi yapıldı. Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Yarından itibaren müzakereye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak. Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz."

TALEPLERİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Teklifin sadece "yüzdelik artışlar" ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın taleplerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yüzdelik artışın yanında geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı istiyoruz. Bununla birlikte, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, tüm kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetlerin genel hizmetler sınıfına aktarılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasının da aralarında olduğu taleplerimiz var."

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin tüm bu talepleri dikkate alması ve teklifinin kapsayıcı bir paket şeklinde olması gerektiğini kaydetti.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM TALEPLERİ

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen Türk-İş ve Hak-İş, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ederek, resmi sürecin resmen bugün başladığını dile getirerek, zam konusunun masa da uzlaşı ile sonlanmasını istediklerini bildirdi.