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  3. Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Sendika başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanmasını istedi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılındaki dönemde seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge için süreç hızlandı. Memurların maaşlarına yapılacak olan zam görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalara başlanacağını ifade etmişti. O günden bu yana ek göstergeye ilişkin olarak hesaplamalar yapılmış, hükümetten atılacak adımlar merakla bekleniyordu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ 

Bu kapsamda Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Söz konusu görüşmede milyonlarca memur ve memur emeklisinin çıkmasını merakla beklediği 3600 ek gösterge konusu masada konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge için çalışmaların başlamasını ve 2022 yılında tamamlanması için talimat verdi. 

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

EMEKLİ AYLIKLARI ARTACAK

3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte göstergeler arasındaki dengesizlikler kaybolacak. Ayrıca, göstergenin hayata geçmesiyle memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artış yaşanması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdeli haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! 3600 ek göstergenin çıkacağı tarih belli oldu

İKRAMİYE TUTARINDA  ARTIŞ OLACAK 

Bunun yanında gösterge kapsamında hizmet süresi 30 yılı aşan kişilerin emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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