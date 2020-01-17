Milyonlarca öğrencide karne heyecanı
2019- 2020 eğitim öğretim yılında ilk dönem bugün bitiyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 2 hafta tatil yapacak. İkinci yarıyıl ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
2019- 2020 eğitim öğretim yılında ilk dönem bugün sona eriyor. Öğrencilerle birlikte öğretmenlerde bugün başlayacak yarıyıl tatili ile ilk dönemin yorgunluğunu atacak.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
SINAV TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
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