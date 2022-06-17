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Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! "Ukrayna'yı işgal etmedik!"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "BM Genel Sekreteri ve diğer BM temsilcileri de dahil olmak üzere uluslararası diplomatlar Batı tarafından baskı altına alınıyor. Rusya neyse o ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! "Ukrayna'yı işgal etmedik!"

Yaklaşık dört ay önce Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırısından bu güne, binlerce masum sivil öldürüldü ve bir çok insanın evi, ailesi dağıldı. Milyonlarca Ukraynalı vatandaşın acının en dibini yaşadığı bu zorlu süreçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'e hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyledi.

Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! Ukrayna'yı işgal etmedik!

"RUSYA TEMİZ DEĞİL, BUNDAN UTANMIYORUZ"

BBC kanalına röportaj veren Lavrov, Ukrayna'yı işgal etmediklerini savunarak, "Ukrayna'yı işgal etmedik. Özel bir askeri operasyon ilan ettik çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya sürüklemenin suç olduğunu açıklamanın kesinlikle başka bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! Ukrayna'yı işgal etmedik!

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ilgili soru sorulduğunda Lavrov'dan gelen, "BM Genel Sekreteri ve diğer BM temsilcileri de dahil olmak üzere uluslararası diplomatlar Batı tarafından baskı altına alınıyor ve çoğu zaman da baskı altındalar. Rusya neyse o ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz." şeklindeki yanıt ağızları açık bıraktı.

Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! Ukrayna'yı işgal etmedik!

Milyonlarca Ukrayna'lı evsiz, ailesiz kaldı, Lavron yine şaşırtmadı! Ukrayna'yı işgal etmedik!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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