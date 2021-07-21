Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor!
Koronavirüs salgını döneminde, vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) sona ermesiyle birlikte işten çıkarılan kişiler, işsizlik maaşı almanın şartlarını araştırmaya başladı. Salgın yüzünden ekonomisi olumsuz etkilenen vatandaşlar için işsizlik ödeneğinin şartları daha da kolaylaştırıldı.