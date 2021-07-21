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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor!

Koronavirüs salgını döneminde, vatandaşlara sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) sona ermesiyle birlikte işten çıkarılan kişiler, işsizlik maaşı almanın şartlarını araştırmaya başladı. Salgın yüzünden ekonomisi olumsuz etkilenen vatandaşlar için işsizlik ödeneğinin şartları daha da kolaylaştırıldı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor! 1117

Yeni tip koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere birçok alanda kapanması zor yaralar açarken bu süreçte, 3 milyondan fazla kişiye kısa çalışma ödeneği ödenerek, bu kişilerin iş ilişkisinin devamı sağlandı. Ancak 30 Haziran’da ödeneğin sona ermesiyle bu kez işsizlik maaşı konusu gündeme geldi. Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar yeniden işsizlik maaşı hak etmeden önce her ne nedenle işten ayrılırlarsa ayrılsınlar işsizlik maaşı alabilirler. 