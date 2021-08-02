Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Memurların zam pazarlığı başladı! İşte sendikaların istediği rakam...

Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin merakla beklediği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Memurların maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılan toplantıyla başladı. Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

SENDİKALAR ORTAK HAREKET EDİYOR

Geçtiğimiz yıla göre memurları temsil eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemişti. Bu kapsamda sendikala hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

BAKAN BİLGİN: ENFLASYON ÜZERİNDE MESELEYİ ELE ALACAĞIZ

Bakan Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada," Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" diye konuştu.

KAMU SEN: KAMU ÇALIŞANLARI ARTIK UMUDUNU KAYBETMEK ÜZEREDİR

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ise, "Kamu çalışanları artık umudunu kaybetmek üzeredir. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Bütün sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.