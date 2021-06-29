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  3. Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: Ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredini tüm detayları

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: Ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredini tüm detayları

Pandemi süreci boyunca ekonomik açıdan sıkıntıya düşen mikro ölçekli işletmelere sağlanan ilave gelir kapsamındaki ucuz kredi desteği için geri sayım başladı. Başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağı ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi hakkında tüm detayları haberimizde...

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: Ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredini tüm detayları 1116

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, ekonomik açıdan zarar gören mikro işletmelere devlet desteği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, geçtiğimiz günlerde açıklanarak küçük esnafa umut olan ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen destek kapsamında, başvurular 1 Temmuz'da başlayacak ve ilk planda 3.8 milyar lira toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak.