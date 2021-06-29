Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: Ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredini tüm detayları
Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek hamle: Ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 2 yıl vadeli, 6 ay ödemesiz kredini tüm detayları
Pandemi süreci boyunca ekonomik açıdan sıkıntıya düşen mikro ölçekli işletmelere sağlanan ilave gelir kapsamındaki ucuz kredi desteği için geri sayım başladı. Başvuruların 1 Temmuz'da başlayacağı ve 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi hakkında tüm detayları haberimizde...