HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
2021 yılında yayımlanan ve tüm Dünya'da büyük bir ilgi gören Squid Game dizisinde oynayan oyuncunun taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu!
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!