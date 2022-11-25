Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!

2021 yılında yayımlanan ve tüm Dünya'da büyük bir ilgi gören Squid Game dizisinde oynayan oyuncunun taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

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Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor! 1

Squid Game dizisinde alzheimer bir yaşlıyı canlandıran yıldız oyuncu Oh Young Soo, uygunsuz saldırı suçlamasıyla suçlandı.

Oh Young Soo, 2017 yılının ortalarında bir kadının vücuduna uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor.

Yaşanan olay sonrası kadının şikayetçi olmasıyla birlikte polis inceleme başlattı. AncakOh Young Soo polisin kararına itiraz etti.

İtirazla birlikte savcılık olayı yeniden soruşturmaya aldı. Savcılığın soruşturması sırasında Oh Young Soo'nun iddiaları reddettiği bildirildi.

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Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
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