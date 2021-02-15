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  3. Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!

Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!

Giresun'da geçtiğimiz yıl bahçede otlayan hayvanlara bakmaya gittikten geri dönmeyen ve 3 gün sınra cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı, katilin 14 yaşındaki öz amca olduğunu ve cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!

Giresunda geçen yıl meydana glen olayda, 7 yaşındaki İkranur Tirsi, bahçede otlayan büyükbaş hayvanları kontrol etmek için dışarı çımış ve bir daha geri dönmemişti. Müge Anlı'ya konu olan ve milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen olayda yaşanan flaş gelişme kan dondurdu. İkranur'un katilinin cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Müge Anlı, zanlıyı küçük kızın 14 amcası olarak açıkladı. 

İKRANUR TİRSİ'NİN KATİLİ BULUNDU MU?

Bulancak ilçesinde, 27 Haziran tarihinde evinin önündeki bahçede kaybolmasından 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, küçük kızın dedesi ve amcasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgulama esnasında ilk itirafın geldiğini duyuran yetkililer, katilin yaşındaki öz amca olduğunu açıkladı.  

Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!

ŞÜPHELİLERE ÇAPRAZ SORGULAMA TEKNİĞİ

Gözaltına alınan 7 kişinin sorgulanmasına devam edildiği belirtilirken güvenlik güçlerinin çapraz sorgulama yöntemiyle olayın tüm tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. 

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulunduKaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni bulundu

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Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığının talimatıyla kurulan özel ekip ise küçük kızın öldükten sonra mı dereye düştüğünü yoksa dereye düşerek mi öldüğünü anlamak için çalışmalarına devam ederken aile bireyleri de dahil, köyde bulunan 20 kişiden alınan DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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