Milyonları ilgilendiren haber: Son gün 25 Mart!

Son gün 25 Mart! 4 bin 400 liradan az ise...

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira geliri beyannamelerinin verilmesi için son gün 25 Mart. Bu tarihte beyannamesini vermeyen ev sahibi, cezayla karşılaşacak.

Ancak beyanname vermede bazı istisnalar da var. 2018 yılına ait kira geliri beyannameleriyle ilgili detaylar şöyle sıralanıyor:

2018 yılına ilişkin konut kira geliri yıllık 4 bin 400 TL ve daha az olanlar beyanname vermeyecek. Bu miktarın üzeri için beyanname düzenlenecek.

Vergiden düşebiliyor

İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden vergi istisnası ise 34 bin TL. Yıllık işyeri kirası geliri bunu aşanlar beyanname verecek. Birden fazla kiralık dairesi olanlar, tüm kira gelirlerinin toplamı üzerinden 4 bin 400 TL’lik istisna değerini düşecek. Kirada oturan ev sahipleri de beyanname verecek. Mükellefler kirada oturduğu evin bedelini vergiden düşebiliyor.

Gecikme faizi de ekleniyor

Eğitim ve sağlık giderleri de yüzde 10’a kadar beyan edilen kira gelirlerinden düşülebiliyor. Mükellefin kendisi, eşi ve (18 yaşını doldurmamış ya da üniversitede eğitim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış) çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen kira gelirinden tutarından indirilebiliyor.

Kira gelirleri beyan edilmezse, beyan edilmeyen tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak ve cezalı vergi tahsil ediliyor. Buna gecikme faizi de ekleniyor. Aynı işlem, eksik beyan edilen vergi için de geçerli.

Kira bedeli üzerinden hesaplanıyor

Hisseli mülklerde, ortaklardan her birinin hissesine düşün kısmın, 4 bin 400 liralık istisna sınırını aşması halinde; bu miktar kadar beyanda bulunuluyor. Anne, baba, çocuk, kardeş, büyükanne, büyükbabaya bedelsiz verilen bir tek konut için emsal kira bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor. Arazi, bina hatta maden suları, madenler, taş ocakları, marka, ticaret unvanı,

Elden ödenebiliyor

Hazırlanan beyannamelere göre kira gelirlerinin vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte; mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine, elden ödenebiliyor.

İnternet bankacılığını kullanarak da anlaşmalı bankalara, www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebiliyor.

Kira geliri beyan edilirken iki yöntemden birisi seçiliyor. Götürü gider yönteminde istisna düşüldükten sonra vergiye tabi hasılatın yüzde 15’i kadar götürü gider olarak düşülüyor ve vergi matrahı hesaplanıyor. Gerçek gider yönteminde ise belgelendirme şartı ile birçok gider kalemini gelirden düşülebiliyor. Gerçek gider usülünde 4 bin 400 TL’lik kısım dışında, ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, sigorta, payı, yalıtım, onarım gibi giderler, vergiden düşülebiliyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemine dönemiyor.

E-devletten girilebiliyor

Beyannameler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek. Hazır Beyan Sistemi ile internette de beyanname veriliyor. Sisteme, kira geliri elde eden mükellefler kimlik bilgilerini girip ücretsiz alabilecekleri internet vergi dairesi şifresini kullanarak ve e-devletten girilebiliyor. Mükellefler, güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak da sisteme giriş yapabilecek ve buradan beyannamelerini doldurup onaylayabilecek.