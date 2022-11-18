Milyonları ilgilendiren sözler! İşverenleri temsil eden TİSK'ten asgari ücret çıkışı!

Yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken gözler asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrildi. Milyonlarca vatandaşın ücretinde değişime neden olacak asgari ücret hakkında birbirinden farklı zam senaryosu bulunurken gözler Aralık ayının ikinci haftasında ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde asgari ücret zammı hakkında konuştu.

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Asgari ücrete yapılan son 3 artışta, işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurgulayan Özgür Burak Akkol, üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

"İŞVERENLERİN AĞIR MALİYETLER ALTINDA EZİLDİĞİ BİR DURUMU İSTEMİYORUZ"

Akkol taşın altına elini koyacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz.

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DENGELİ ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Akkol, " Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELİRLENDİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 6 Aralık’ta genel kurul toplantısı yapılacak. Bu yılki asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının, bu tarihten hemen sonra başlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, işveren ve profesyonel yöneticilerin asgari ücret beklentilerini tespit etmek için anket düzenledi. Anket sonuçları, yapılacak ilk toplantıda komisyon üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak. Toplam dört toplantının sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: Habertürk

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