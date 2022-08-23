Milyonları rahatlatan açıklama! Bakan Bilgin, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var" dedi, EYT için tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "EYT’liler konusu var. O daha geniş. Aralık’ta veya Ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olur” dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milyonları rahatlatan açıklama! Bakan Bilgin, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var" dedi, EYT için tarih verdi!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı dün, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milyonları rahatlatan açıklama! Bakan Bilgin, Kamuoyunda saçma sapan formüller var dedi, EYT için tarih verdi!

SENDİKALARIN SÖZLEŞME TALEBİ

Sendikaların, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılması yönündeki taleplerinin anımsatılması üzerine Bilgin, "Sendikalarımız 'toplu sözleşme yapıyoruz belli bir zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz' diyor. Bu haklı bir talep ama vergi düzenlemesi Hazine ve Maliyenin konusu. Bakanlığa daha önce iletilmişti. Şu anda öyle bir çalışma yok ama bu çözülmesi gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

Milyonları rahatlatan açıklama! Bakan Bilgin, Kamuoyunda saçma sapan formüller var dedi, EYT için tarih verdi!

EYT'LİLERİN DURUMU

Bakan Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmanın durumunun sorulması üzerine, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." cevabını verdi.

Milyonları rahatlatan açıklama! Bakan Bilgin, Kamuoyunda saçma sapan formüller var dedi, EYT için tarih verdi!

SÖZLEŞMELERİN DURUMU

Bakanlık olarak çalışmalarını planlamaları doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız."

(AA)

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