Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan kararlar, tüm ülkede sevinçle karşılandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların kalkması herkesi heyecanlandırırken 1 Temmuz itibarıyla kalkacak yasaklar da merak konusu oldu. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasından pazar yasağına kadar birçok kararda değişikliğe imza atılırken biz de bu kararları siz değerli okurlarımız için derledik.