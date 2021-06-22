Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar...
Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar...
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yıldan uzun süredir uygulanan kısıtlamalar nihayet sona eriyor. Kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki açıklamalarıyla tüm milleti sevince boğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren birçok yasağın kalkacağını duyurdu.