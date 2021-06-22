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  3. Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar...

Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yıldan uzun süredir uygulanan kısıtlamalar nihayet sona eriyor. Kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki açıklamalarıyla tüm milleti sevince boğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren birçok yasağın kalkacağını duyurdu.

Milyonların aylardır beklediği an geldi, yasaklar kalktı! İşte madde madde 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak yasaklar... 1120

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan kararlar, tüm ülkede sevinçle karşılandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bir yılı aşkın süredir devam eden kısıtlamaların kalkması herkesi heyecanlandırırken 1 Temmuz itibarıyla kalkacak yasaklar da merak konusu oldu. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasından pazar yasağına kadar birçok kararda değişikliğe imza atılırken biz de bu kararları siz değerli okurlarımız için derledik. 