Mübaşeret ne demek, TDK'ya göre Mübaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2022? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar oldu?2022 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210898Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!Öykü Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Instagram adresi ne?3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'deÖzcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı alınacak önlemler ve ekonomide atılacak adımlarla fahiş fiyat artışları konuları masaya yatırılacak.

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında kritik konular masaya yatırılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısı saat 15.00'de başlayacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Toplantıda milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammının oranın ne kadar olacağı masaya yatırılacak. Bu kapsamda enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabineye bir sunum yapması bekleniyor. TÜİK'in 2021 yılı Aralık ayına ilişkin açıklayacağı enflasyon rakamı zammın oranında belirleyici olacak. Söz konusu artışın asgari ücrete yapılan zamda olduğu gibi beklentileri karşılaması bekleniyor. 

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

EKONOMİDEKİ SON DURUM

Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

OMİCRON VARYANTI

Koronavirüsün hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayılarında artışa neden olan Omicron varyantı kabinenin gündeminde olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabinede sunum yapacağı ifade edilirken ek önlemler masaya yatırılacak. 

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

TURKOVAC VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretime geçen ve şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısındaki son durum ve aşılama çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. 

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞ İLE KARARLARI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT