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  3. Milyonların gözü asgari ücret zammında! AK Parti'den ferahlatan açıklama geldi!

Milyonların gözü asgari ücret zammında! AK Parti'den ferahlatan açıklama geldi!

Milyonlarca kişi son gelen zamların ardından temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. AK Parti sözcüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den geldi.

Milyonların gözü asgari ücret zammında! AK Parti'den ferahlatan açıklama geldi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı bir televizyon kanalında fahiş fiyatlara ilişkin açıklama yaptı. Kandemir, dünyanın enflasyon sorunuyla mücadele ettiğini, Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını söyledi. Kandemir "Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilen düşüş de olacak. Topyekun mücadelemizde mesafe almış olacağız. Yazın da bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda fiyatlarda iyileşme olacak" ifadelerini kullandı.

Kandemir'in açıklamaları şöyle:

Dünyada esasında yaşanan bir kriz var. Pandemi sonrası dünyasında sadece pandemiyle ilgili de değil. Arz güvenliğiyle ilgili, savaşla ilgili yansımaları var. Dünyada şu anda hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme içindeler. Avrupa'daki çok güçlü ekonomiler bile tarihlerindeki en yüksek enflasyonla karşı karşıya geliyor. Enflasyonist baskı maalesef Türkiye'ye de yansıyor. Hükümetimiz ciddi adımlar atmaya devam ediyor.

Milyonların gözü asgari ücret zammında! AK Parti'den ferahlatan açıklama geldi!

"SONBAHARDAN İTİBAREN ENFLASYONDA DÜŞÜŞ"

Vatandaş, Türkiye'nin müstakil bir meselesinin olmadığını biliyor. Güçlü liderlik ve istikrarlı bir hükümetin üstesinden geleceğini biliyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Her bakanlar kurulu toplantısının ana gündemi ekonomi. Cumhurbaşkanımız yeni tedbir paketlerini açıklıyor. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilen düşüş de olacak. Topyekun mücadelemizde mesafe almış olacağız. Yazın da bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda fiyatlarda iyileşme olacak.

"MİLLETİMİZİN HAYATINI FERAHLATACAK"

Rutini içinde devam eden bir çalışma. Derde deva olacak bir çalışma. Yol haritası üzerinde çalışılıyor. AK Parti iktidarlarının genel yaklaşımı milletin derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bizim problemimiz. Çözmekle ilgili beklentinin de bizde olduğunu görüyoruz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz. Popülist söylemlere girmeyi doğru bulmuyoruz. AK Parti uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şey yapmamakla zaten istikrarı sağlamış siyasi bir hareket. Aldığımız her kararın maliyeti var. Bu maliyet milletimizin hayatını ferahlatacak şekilde milletimize yansıtılmalı.

En sık önümüzde gelen meselelerden bir tanesi. İlgili bakanlarımız çalışma yapıp yol haritası çıkardılar. Burada adım atılması gerektiğini görüyoruz. Bakanlarımız yol haritasını önümüzdeki süreçte açıklayacaklar.

Milyonların gözü asgari ücret zammında! AK Parti'den ferahlatan açıklama geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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