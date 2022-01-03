Milyonların merakla beklediği haber geldi! Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerin maaş zammına gelen oran belli oldu! İşte kalem kalem zamlı maaşları

Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Aralık ayında enflasyon yüzde 13, 58 olurken yıllık bazda ise yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçti.

Bu doğrultuda 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA GELECEK ZAM ORANI

Ayrıca pandeminin ve enflasyonun getirdiği zorluklarla alım gücü iyice düşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterecek. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ARTIŞI AÇIKLAYACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaparak maaşlara yapılacak ek zam oranını açıklayacak. Söz konusu zam oranının asgari ücret düzeyinde ve enflasyonun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.