Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Can Göktürk Boz'un avukat annesi savunma yaptı: Tedavisinin yapılmasını talep etti

Alınan bilgilere göre 9 Kasım Salı günü saat 19.00 sularında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Can Göktürk Bozdağ, bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i (28) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan Cengiz'i görenlerin ihbarı sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞAK CENGİZ HAYATINI KAYBETTİ

Başak Cengiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından evinde gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramada polis ekipleri 15 kılıç ve bıçak buldu. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Can Göktürk Bozdağ, savcılıkta verdiği ifadesinde 3 yıldır tek başına yaşam sürdüğünü, anne ve babasının 5 yıl önce boşandığını söyledi. Bozdağ babasının Kazakistan uyruklu bir kadınla evlendiği de sözlerine ekledi.

"BAYAN ŞAHSI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNDÜM"

Babasının yardımıyla geçindiği söyleyen Boz, olayın yaşandığını gün akşam saatlerinde evinde oturduğunu ve canını sıkıldığını söyledi. Daha sonra internet ortamında görerek aldığı kılıcını çantayla yanına alarak evinden çıktığını anlatan Boz, " İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm. Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz'i hatırlamadığını öne süren Boz, kılıcıyla 4-5 kez Cengiz'e vurduğunu ve yere düştüğünü anlatan Boz, şunları söyledi:

"Bayan şahıstan birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."

BIÇAKLARA MERAKI OLDUĞUNU ANLATTI

Daha önce bıçaklara karşı bir merakının olduğunu anlatan Boz, "Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım" diye konuştu.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

18 yaşında uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü ifade eden Boz," Beş yıl önce İstanbul Avrupa bölgesinde bir hastanede uyuşturucu ile alakalı 17 gün yatılı olarak tedavi gördüm. Yine 5 yıl önce unutkanlık ile alakalı tedavi gördüm" dedi.

Savcılık, şüpheli Boz'u "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"DAHA KOLAY OLDUĞU İÇİN KADIN ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETTİM"

Şüpheli Boz hakimlikteki savunmasında, savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirtti. Olay günü sinirlerinin ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen Boz, bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Boz," Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" diyerek savunma yaptı.

TUTUKLANDI

Boz, çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.

ANNE AVUKAT OĞLUNUN TEDAVİ EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Öte yandan Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu hakimlikte yaptığı savunmada, oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, tedavisi için kullanması gereken ilaçları düzenli kullandıramadıklarını söyledi. Yomralıoğlu şunları söyledi:

" Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum"