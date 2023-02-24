Mimar Sinan Genim kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mimar Sinan Genim'in biyografisi
Mimar ve siyasetçi olan Sinan Genim, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Mimar Sinan Genim kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Mimar Sinan Genim'in hayat biyografisi.
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