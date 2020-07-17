Mimar Sinan Süleymaniye Camii’nde anıldı

Tüm zamanların en iyi mimarı olan ve "Koca Sinan" olarak anılan Mimar Sinan, vefatının 432'inci yıl dönümünde "Kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camii'nin avlusunda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Fatih Belediyesi, dünyanın en önemli mimarları arasında yer alan ve eserleriyle iz bırakan Mimar Sinan'ı vefatının 432'inci yıl dönümünde "Kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Camii avlusunda düzenlediği etkinlikle andı. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı kapsamında cuma namazı sonrası vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Başkan Turan'ın vatandaşlara ikramda bulunduğu etkinlikte etli pilav almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ardından Mimar Sinan'ın türbesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

"Sosyal mesafeyi koruyarak pilav ve tatlı ikramı yapıyoruz"

Mimar Sinan'ın bu topraklarda sayısız eseri olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Milletimizin medarı iftiharı, baş mimarımız Mimar Sinan'ın 432. ölüm yıl dönümü bugün. 17 Temmuz'da öldüğü kayıtlara göre rivayet edilir. Bizde türbesi başında bir anma yapacağız. Bugüne mahsus ta burada vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi koruyarak pilav ve tatlı ikramı yapıyoruz. Kalfalık eserim dediği Süleymaniye'nin hemen yanı başında bunu yapıyoruz. Mimar Sinan'ın bu topraklarda sayısız eserleri var. Bizde vatandaşlarla onu burada yad ediyoruz" şekilde konuştu.

Kaynak: İHA