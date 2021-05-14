Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin eski dekanı Prof. Nihal Kafalı tarafından hakkında su. duyurusunda bulunulan ve 80 bin liralık tazminat davası açılan Handan İnci Elçi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HANDAN İNCİ ELÇİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Hangi yılda ve hangi şehirde doğduğu öğrenilemeyen Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1993 sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi. Türk romanı ve Türk romancıları üzerine çalışmalar yaptı. Ağırlıklı olarak Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar üzerine yoğunlaştı.

Edebi yorumlarını salt edebiyat alanıyla değil, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi disiplinlerle de birleştirdi. 1999’da Beşir Fuad’ın yazı ve tartışmalarını topladığı Şiir ve Hakikat’i kitap haline getirdi. 2002'de Ahmet Mithat'ın sürgün yıllarını içeren Menfa’yı biçimsel düzenlemeler ile yayına hazırladı. Aynı yıl içinde Abdullah Uçman'la beraber Bir Gül Bu Karanlıklarda/Tanpınar Üzerine Yazılar adlı eseri yayımlandı. Sonraki yıl Türk romanında ev unsurunu işleyen eserini çıkardı. 2009 ve 2011 yılları arasında ise Tanpınar ve Tomris Uyar'ı inceleyen eserlerini yayımlattı.

2015 yılında Ayfer Tunç'la yaptığı söyleyişiyi kitaplaştırdı. Ocak 2017'de Tanpınar Merkezi için beraberindekiler ile çalışmalara başladı. Aralık 2017'de ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı. İnci, Tanpınar arşivi oluşturmak ve yayımlanması konusunda faaliyetlerde bulundu.

2018'de Kültür Bakanlığı tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı’na katılım gösterdi. Öte yandan 15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı’na atandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Böylelikle üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.