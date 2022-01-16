Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Maaşları

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3432.11

Meslek Adı :

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri almak,

b) Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlamak veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapmak,

c) Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçmek,

d) Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlamak,

e) Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almak, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli kontrolleri yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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