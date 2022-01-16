Mimari Restorasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mimari Restorasyon Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mimari Restorasyon Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mimari Restorasyon Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mimari Restorasyon Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mimari Restorasyon Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mimari Restorasyon Teknikeri Maaşları

Mimari Restorasyon Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5750_TL'dir. En düşük Mimari Restorasyon Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mimari Restorasyon Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3433.05

Meslek Adı :

Mimari Restorasyon Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Galeri, Müze Ve Kütüphane Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarımı için gerekli uygulamaları yapan teknik elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mimari Restorasyon Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak,

a)Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini incelemek, bozulma nedenlerini araştırmak,

b)Toprak altından çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması için gereken fiziksel ve kimyasal işlemleri uygulmak,

c)Tarihi eserin cins ve durumuna göre uygun temizlik malzemeleri ile yüzey temizliğini yapmak,

d)Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının malzeme hesabını çıkarmak,

e)Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapmak,

f)Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygulmak,

g)Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgelmek,

h)Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlamak. vb. yerleştirmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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