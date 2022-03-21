Mimari Teknik Ressam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mimari Teknik Ressam görev tanımı nedir, Mimari Teknik Ressam ne iş yapar, Mimari Teknik Ressam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mimari Teknik Ressam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mimari Teknik Ressam Tanımı;

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Mimari Teknik Ressam Maaşı Ne Kadar? 2022 Mimari Teknik Ressam Maaşları

Mimari Teknik Ressam maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mimari Teknik Ressam maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mimari Teknik Ressam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.07

Meslek Adı :

Mimari Teknik Ressam

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Mimari Teknik Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Teknik Ressam (Genel) (3118.01)?da yazılı işlere benzemekle beraber bina projeleri çizmekte ihtisası vardır.

b) Taslak olarak çizilen imar planlarının orijinal çizimlerini yapmak için gerekli not, kroki ve hesaplamaları incelemek,

c) Temiz çizimi aydınger kağıdı üzerine cetvel ve şablonlar kullanarak yapmak,

d) Çizim ve boyama işlemi biten imar plan paftalarını plancıya teslim etmek,

e) Gerekli kontrolü yapılan imar paftalarının uygulayıcılarca kullanılır hale gelebilmesi için astralon kağıdı üzerine grafos kalemi ile uygulama projesini çizmek,

f) Projeyi lejont işaretleri ile şekillendirmek,

g) Çizim tarihini, mimari arşiv kayıt sayısını projeye yazmak,

h) Mimarın kontrolünden geçen proje üzerinde tadilat veya eklenti olursa projeyi yeniden çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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